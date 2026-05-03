A Roppolo le celebrazioni della Liberazione e del 1° maggio, consegna di copia della Costituzione ai neomaggiorenni FOTO

La comunità di Roppolo si è riunita venerdì 1° maggio per celebrare l’anniversario della Liberazione e la Festa dei Lavoratori.

Come da programma, dopo il ritrovo in piazza del Municipio, si è svolta la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre con la benedizione delle corone d’alloro. La deposizione si è poi tenuta davanti al palazzo comunale con la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Roppolo e Viverone.

In seguito, il corteo si è diretto al Parco della Rimembranza, accompagnato dalle note della Banda Musicale di Roppolo, con successivo rientro al Polivalente. Qui, è stato dato il benvenuto ai nuovi nati del paese, unito alla consegna delle borse di studio e di copia della Costituzione ai neomaggiorenni. La giornata si è infine conclusa con un rinfresco di comunità.

Dall’amministrazione comunale è giunto un ringraziamento “a tutte le persone che hanno voluto festeggiare queste ricorrenze. Un grazie alla nostra banda musicale, ai gruppi di volontari, AIB e Alpini, e ai bambini della scuola elementare”.