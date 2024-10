Il Santuario di San Giovanni d'Andorno diventa anche rifugio per i caregivers

Doppio evento da non perdere al Santuario di San Giovanni d'Andorno. Oltre al concerto Belcanto d'Autunno, in programma alle 19.30 di sabato 26 ottobre, ci sarà il lancio ufficiale del progetto “Bosco sacro. Rifugio per i caregivers” finanziato con il contributo della Unione Buddista Italiana.

Questa iniziativa si propone di rispondere ad un bisogno sempre più urgente nella nostra società: il supporto ai caregivers familiari, ossia coloro che si prendono cura gratuitamente dei propri cari che non sono più in grado di provvedere autonomamente a sé stessi. Queste persone, spesso con grande sacrificio, dedicano la loro vita, o una parte significativa di essa, alla cura di parenti o persone in condizioni di fragilità o che affrontano gravi problemi di salute che richiedono lunghi percorsi di assistenza. L'evento sarà alle 18 e a seguire il concerto alle 19.

Gli artisti che si esibiranno sono: Miriam Suleiman (soprano), Carlos Cárdenas (tenore) e Efim Benevich alla tromba. Il progetto è finanziato grazie al contributo dell'Unione Buddista Italiana e i partener sono: OPL San Giovanni D’Andorno, Associazione Il Cerchio Vuoto, Domus Laetitiae cooperativa sociale, Associazione Teatro Popolare Europeo, Consorzio Iris.