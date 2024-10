"A casa con me" ricorda i suoi cari

Sono passati sei anni da quel 26 ottobre, il giorno del blitz al tempio crematorio di Biella da parte dei Carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria e dei militari del nucleo operativo (con tanto di elicottero) che ha visto coinvolta la Socrebi, società creata dall’impresa di pompe funebri Ravetti.

E i parenti delle vittime, alcuni dei quali hanno dato vita al comitato "A casa con me", non dimenticano. Per questo sabato 26 ottobre, alle ore 10 proprio presso il tempio crematorio, come da sei anni a questa parte, avverrà la commemorazione dei cari di queste persone, per dedicare a loro un ricordo, una parola, un pensiero.

Nell'impianto si celebrerà una santa messa alla quale sono invitati tutti a partecipare.