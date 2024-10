Biella, Davide Polcari presenta Arduino e la Marca di Eporeia

Venerdì 25 ottobre, alle 18.30, nella suggestiva cornice della Biblioteca del Seminario, è prevista la presentazione del romanzo storico di Davide Polcari “Arduino e la Marca di Eporeia” edito da Baima Ronchetti.

L’incontro verrà moderato dal prof. Fulvio Conti. Il romanzo è ambientato nella seconda metà del X secolo, dove, tra intrighi, battaglie e questioni ideologiche, spicca un giovane Arduino. Il romanzo nasce dalle passioni dell’autore per la scrittura, per la storia e per l’interesse per il Canavese.