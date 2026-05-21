Tante cose da fare a Biella nel we del 22, 23 e 24 maggio

Venerdì 22 maggio

- Biella, evento Cigna dischi su Prince

- Masserano, Andrea Cantone presenta a Palazzo dei Principi "Rapite", ore 17,30

- Pollone, Parco Burcina, Burcina in fiore: uno spettacolo naturale. Visita guidata nel cuore del Parco della Burcina Felice Piacenza accompagnato da una guida esperta del parco dalle 16

- Biella, al Circolo Sociale alle ore 18,30, sarà ospite Maria Rosa Cugudda

- Biella Chiavazza, teatro parrocchiale, "Et voilà" de il Gruppo teatrale degli infermieri ore 20,30

- Vigliano, ore 18 commemorazione strage di Capaci

- Biella Favaro, ore 21 Tracce sulla Neve, 40 anni di gite di sci alpinismo, sede Alpini

- Biella Museo del Territorio ore 17,30, incontro formativo minori stranieri

- Andorno, biblioteca Vietti, Home Cooking ore 21 con Rita Massarenti

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Festivaldilana

- Ponderano, presentazione del libro Bugella ore 21 al polivalente

- Pollone, evento biblioteca

- Cossato, CorriCossato partenza alle 20

- Biella, Fiori Pentecostali, via Mazzini, laboratorio ass La Fiaba

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche". L’inaugurazione si terrà alle 18.30 al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6, a Veglio. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Pollone, anniversario Gruppo Alpini, ore 19,30 campionato sezionale corsa

Sabato 23 maggio

- Cossato, "Connessioni" a Castellengo

- Zubiena, Spring Party dalle 10 alle 22 con Galileo in Piazza

- Salussola Chiesa di San Nicola da Tolentino alle 20,45 Primavera Musicale

- Pollone, Parco Burcina, Burcina in fiore: uno spettacolo naturale. Visita guidata nel cuore del Parco della Burcina Felice Piacenza accompagnato da una guida esperta del parco dalle 10

- Andorno, Revival Oratorio San Lorenzo

- Viverone, passeggiata con i cani partenza dalla Panchina Gigante alle 9,30

- Biella, villa Shneider, Giulia Arduino presenta libro "Che e sarà di noi" ore 17,30

- Festivaldilana, torneo di calcio, camminata in rosa Fond Edo Tempia

- Biella, Fiori Pentecostali, via Mazzini, laboratorio ass La Fiaba

- Biella, ore 21 Teatro Don Minzoni concerto Le Voci del Sabato Sera

- Biella, ore 18 Trail dal Favè, ore 17 minigiro per bimbi, ore 18 gara adulti

- Graglia, piazza Astrua Danilo dalle 17,30 GRAGLIA A TÜTA BIRA

- Bioglio, Sensi d'Arte - Museo tattile multisensoriale a cielo aperto, inaugurazione ore 15 Presso il Parco di Villa Santa Teresa

- Biella, strage di Capaci, evento ore 21 Città Studi "Io vado ci vediamo lunedì", serata in memoria di Giovanni Falcone

- Candelo, Candelo chiama New York, sfilata ore 21, ricetto, conduce Cristiano Gatti

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Oasi Zegna, Transumando

- Bessa, Settimana europea dei parchi, ore 15 ritrovo Cerrione Cava Barbera, passeggiata alla scoperta delle farfalle della Bessa

- Stronarte

- Biella, Cattedrale, Veglia di pentecoste ore 21

- Candelo ore 15,30 incontro con Massimo Terreo, "Vivere il portafoglio dal metodo alla vita"

- Castelletto Cervo, Monastero cluniacense, omaggio a De Andrè, ore 21

- Masserano, mercatino dell'antiquariato e degustazione Baramaterra ore 11 presso la chiesa di San Teonesto, evento enogastronomico

- Biella, Vespa Club Biella e FAND Biella insieme per i bambini con diabete di tipo 1

Domenica 24 maggio

- Cossato, "Connessioni" a Castellengo

- Gifflenga, 1100 anni del paese

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Oropa, alle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, cardio camminata con partenza da Don Giorgio Coda Mer dalle 10 con Paola Rossi

- Vigliano, castello di Montecavallo, Montecavallo Wine Trail dalle 8,30

- Rosazza, salita alla torre del castello

- Oropa, concerto conclusivo cori scolastici "la scuola Canta" ore 12 basilica antica si esibiranno i cori Saru Jeeva, Voci in musica, Cuori in Coro

- Pollone, Parco Burcina dalle 10 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale

- Festivaldilana

- Quaregna Cerreto, “Camminar Mangiando” alla scoperta delle terre del Conte A. Avogadro. L’evento è organizzato in collaborazione tra 4 Pro Loco (AQuaregna, Cerreto Castello, Quaregna, Valle San Nicolao) e Arcibrovato, con il patrocinio del Comune di Quaregna Cerreto.

- Biella, Ritrovo ore 14.15 Partenza passeggiata Pro Loco Biella Valle Oropa, 14.30 – parcheggio sulla S.P. 512 del Tracciolino (strada per Alpetto) Rientro ore 17.30 circa 2,5 km – Dislivello +200 m. Passeggiata ai piedi della Muanda tra splendidi prati in fiore e paesaggi primaverili

- Oasi Zegna, Transumando

- Pollone, anniversario Gruppo Alpini, ore 9 ritrovo e ammassamento in piazza San Rocco, alzabandiera, ore 10 corteo per paese

- XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche A.D.S.I: Quattro le proprietà aprono nel biellese, di cui una - il Castello di Castellengo a Cossato- alla sua prima partecipazione, poi ci sono Palazzo La Marmora - Biella, Villa Felice Piacenza - Pollone

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Stronarte

- Biella, Vespa Club Biella e FAND Biella insieme per i bambini con diabete di tipo 1

MOSTRE

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice", un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane, La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.