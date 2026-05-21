Eccellenza artigiana, "Piemonte chiama New York", protagonisti Confartigianato e A.N.Co.S. FOTO e VIDEO

Confartigianato Imprese Piemonte, insieme ad A.N.Co.S. APS Torino, A.N.Co.S. APS Biella e alla Regione Piemonte, promuove un importante progetto internazionale, strutturato in tre eventi, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze piemontesi negli Stati Uniti, con la partecipazione della Columbus Citizens Foundation, una delle più autorevoli istituzioni italo-americane di New York impegnate nella promozione del patrimonio culturale italiano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere e valorizzare le eccellenze artigianali del Piemonte nei settori enogastronomico e manifatturiero, creando opportunità di collaborazione e partnership tra realtà piemontesi e partner del territorio newyorkese.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento del Consolato Generale d’Italia a New York e dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, con incontri istituzionali e attività dedicate alla promozione del territorio piemontese e al rafforzamento del legame storico e culturale tra Italia e Stati Uniti.

EVENTO 1 – “Taste of Piemonte” 12 marzo 2026 – Manhattan, New York

Il primo appuntamento del progetto si è svolto alla Columbus Citizens Foundation con “Taste of Piemonte”, evento dedicato alla cultura gastronomica piemontese, simbolo di autenticità, qualità e tradizione.

Le aziende piemontesi, insieme ai dirigenti di Confartigianato Imprese Piemonte Carlo Napoli Segretario Regionale, di ANCoS APS Torino con il Presidente Renato Rolla e ANCoS APS Biella con il Presidente Cristiano Gatti, hanno presentato il meglio della tradizione culinaria regionale attraverso: degustazioni; showcooking; incontri culturali e momenti di networking internazionale.

EVENTO 2 – “New York visita il Piemonte” 22–24 maggio 2026

Una delegazione Newyorchese sarà ospite in Piemonte per tre giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, dell’artigianato e del patrimonio storico culturale piemontese.

Venerdì 22 Maggio La delegazione sarà ricevuta in Regione Piemonte dal Presidente Cirio e dall’assessore Tronzano per poi proseguire la visita alla Fondazione Candiolo ed un incontro con aziende artigianali Piemontesi

Sabato 23 maggio –

Visita dei palazzi storici di Biella Piazzo e presso il Ricetto di Candelo, straordinario complesso medievale del XIII secolo con ingresso libero:

· esposizione delle eccellenze artigianali organizzato da Confartigianato Imprese Biella;

· mostra-vetrina dedicata alle attività del territorio;

· alle ore 21.00, in Piazza Castello, grande sfilata di moda con creazioni di sartorie artigiane piemontesi.

Domenica 24 maggio– Visita al santuario di Oropa con alle ore 12 la messa celebrata da Don Luigi Portarulo vice parroco della cattedrale Saint Patrick di New York presso la Basilica Superiore

Sempre Domenica proseguirà al ricetto di Candelo la mostra dedicata all’artigianato e alle produzioni locali con ingresso libero al pubblico.

EVENTO 3 – “Piemonte Fashion & Craftsmanship Show” 10–12 ottobre 2026 – Manhattan, New York

Il Piemonte sarà ospite d’onore a New York sulla 5° Strada alla parata del Columbus Day e parteciperà agli eventi ufficiali della Columbus Citizens Foundation.

L’iniziativa rappresenta una straordinaria occasione di visibilità internazionale per l’intero sistema Piemonte, promuovendo il talento artigiano, la moda, la cultura e le eccellenze produttive del territorio. La collaborazione con la Columbus Citizens Foundation prevede inoltre il coinvolgimento del Consolato d’Italia a New York e dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, attraverso incontri istituzionali finalizzati alla valorizzazione del territorio piemontese e delle sue eccellenze, rafforzando il legame storico e culturale tra Italia e Stati Uniti e celebrando il contributo della comunità italoamericana alla società americana.