Rifugi Biellesi, un valore per il territorio: al via la stagione estiva

Con il finire del mese di maggio inizia un nuovo periodo dell’anno per gli appassionati di montagna: l’apertura della stagione estiva nei rifugi. Mentre la neve caduta nell’inverno retrocede di settimana in settimana, i sentieri montani si rendono sempre più accessibili. È tornata la bella stagione in cui la luce giunge presto al mattino e ritarda ad andarsene alla sera, creando le condizioni ottimali per panoramiche escursioni ad alta quota.

I rifugi hanno un grande valore per il nostro territorio: oltre a essere un riferimento per gli escursionisti e gli alpinisti, offrono un punto di ristoro, riposo e appoggio. Sono anche un presidio essenziale per la sicurezza in montagna, in quanto rappresentano importanti punti di primo soccorso in ambiente alpino. Inoltre, hanno un ruolo sociale di rilevanza: sono luoghi in cui vigono ospitalità, accoglienza e convivialità.

Di seguito il calendario completo delle aperture estive per la stagione 2026:

- Rifugio Coda : da sabato 6 giugno sino a fine settembre;

- Rifugio Rosazza : da sabato 30 maggio sino a fine settembre;

- Rifugio Madonna della Neve : da martedì 2 giugno fino ai primi di ottobre;

- Rifugio Rivetti : da sabato 6 giugno a domenica 20 settembre;

- Rifugio Lago della Vecchia : da sabato 6 giugno a domenica 20 settembre, già aperto nei weekend;

- Rifugio Piana del Ponte : sabato 13 giugno. Già aperto nei weekend e nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 giugno;

- Rifugio Alpe Pianetti (consigliata la prenotazione): da luglio a settembre, già aperto nei weekend;

- Rifugio Monte Marca : aperto tutti i giorni di luglio e agosto, già aperto nei weekend;

- Rifugio Monte Barone : aperto tutti i weekend da giugno a settembre. Aperture tutto l’anno in base a meteo e prenotazioni;

- Rifugio La Ciota : sempre aperto nei fine settimana durante l’anno, in settimana su prenotazione. Luglio e agosto tutti i giorni (consigliata la prenotazione);

- Rifugio Alpe Cavanna (su prenotazione): disponibile tutti i giorni tranne il sabato. Da luglio a settembre tutti i giorni.

Prima delle aperture stagionali dei rifugi biellesi si terranno le prime serate de “La Notte dei Rifugi Biellesi”, previste per sabato 23 maggio ai rifugi Alpe Cavanna, Alpe Pianetti, Monte Marca e Monte Barone. La prima serie di incontri sarà dedicata a erbe spontanee, sapori e profumi di vitigni locali, elementi che hanno avuto un ruolo cruciale nella vita delle valli biellesi. Organizzati in collaborazione con Fondazione BIellezza e Rifugi Biellesi, gli appuntamenti proseguiranno il 13-14 giugno e l’11-12 luglio, affrontando temi come convivialità, fauna, flora e sicurezza sulle Alpi.

Per maggiori informazioni sulle aperture e per prenotazioni consultare le pagine dei singoli rifugi o contattare direttamente i gestori.