Solidarietà e inclusione, si espande l’aperitivo solidale di Anffas Biellese

Cresce ancora l’iniziativa dell’aperitivo solidale. “MY OWN”, infatti, da venerdì 22 maggio, sarà disponibile in due nuovi bar del territorio. L’idea portata avanti da Anffas Biellese tocca quindi il Bar Vineria “da Sergio” a Biella e “il Pozzo dei Desideri” a Vergnasco. Dopo il successo dei primi esercizi commerciali, tra Biella e Cossato, che hanno sposato il progetto, un altro passo avanti, salutato molto positivamente dalla presidente di Anffas Biellese, Alexandra Tiboldo.

“Il nostro territorio continua a confermare grande sensibilità ai temi dell’inclusione e della disabilità - spiega -. Il nostro drink piace e soprattutto, pare proprio che piaccia l’idea che contiene. E cioè un sostegno concreto alla nostra causa, attraverso una modalità leggera, allegra e coinvolgente. Entrando in un bar, con amici o una persona cara, ordinando questo drink, si può aiutare chi come noi lavora e s’impegna tutti i giorni a favore delle persone con disabilità. Si tratta una scelta importante, di valore, fatta però con una semplice ordinazione al banco o al tavolo. Aspettiamo e confidiamo che altri locali possano aderire e che “MY OWN” possa diventare non solo una novità, ma addirittura una moda… Magari la moda dell’estate 2026”.