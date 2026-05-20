Al Centro Commerciale I Giardini di Biella “Mirror // Error” per sensibilizzare sulla violenza di genere FOTO e VIDEO

Al Centro Commerciale I Giardini di Biella “Mirror // Error”, l’evento per sensibilizzare sulla violenza di genere FOTO e VIDEO

Biella, 20 maggio 2026 – Il Centro Commerciale I Giardini diventa un luogo di riflessione, partecipazione e impegno civile. Dal 19 al 24 maggio il Centro Commerciale ospita “Mirror // Error”, un progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere che unisce installazione artistica, divulgazione e coinvolgimento del pubblico.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: parlare di violenza di genere in modo accessibile, educativo ed esperienziale, coinvolgendo in particolare adolescenti e giovani adulti attraverso un linguaggio visivo contemporaneo, pop e digitale.

Il format utilizza la metafora del “sistema in crash” per raccontare la distanza tra ciò che vediamo e ciò che accade realmente nelle relazioni. In una società iperconnessa e ipervisiva, infatti, molte forme di violenza restano invisibili: frasi normalizzate, dinamiche di controllo scambiate per amore, comportamenti che diventano accettabili solo perché diffusi.

“Mirror // Error” nasce proprio per rendere visibili questi segnali nascosti e stimolare uno sguardo critico sulle relazioni e sul linguaggio quotidiano.

“Il nostro Centro non è solo luoghi di consumo, ma spazio di relazione con il territorio e con la Comunità. – commenta Naglha Benati, Direttrice del Centro Commerciale. Con iniziative come questa vogliamo contribuire a generare consapevolezza e dialogo, soprattutto tra le nuove generazioni.”.

Cuore dell’iniziativa è un’installazione immersiva, attiva per tutta la durata dell’evento, che utilizza tre specchi disposti a esagono come dispositivo narrativo.

Ogni specchio racconta una dimensione diversa della violenza:

lo specchio deformante , che rappresenta le giustificazioni con cui la violenza viene minimizzata (“è solo gelosia”, “stava scherzando”, “lei l’ha provocato”);

, che rappresenta le giustificazioni con cui la violenza viene minimizzata (“è solo gelosia”, “stava scherzando”, “lei l’ha provocato”); lo specchio rotto , simbolo delle conseguenze sulle relazioni e sull’autostima;

, simbolo delle conseguenze sulle relazioni e sull’autostima; lo specchio reale, che invita a riconoscere la violenza e a costruire relazioni basate sul rispetto.

Attorno all’installazione vengono presentati dati e contenuti tratti da Osservatorio Indifesa 2026, realizzato da Terre des Hommes, che documenta le diverse forme di violenza di genere nel mondo e dedica quest’anno un focus anche alla violenza digitale.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la fumettista e illustratrice Cristina Portolano e con Terre des Hommes Italia, organizzazione internazionale impegnata da oltre sessant’anni nella protezione dei diritti dell’infanzia.

Presentazione del progetto

Oggi mercoledì 20 maggio, alle ore 10.30, si è svolto un momento istituzionale di presentazione del progetto e delle attività, moderato dalla Direttrice del Centro Commerciale Centro Commerciale I Giardini, Naghla Benati.

Sono intervenuti anche la Polizia di Stato, l’Associazione VocidiDONNE, Cissabo — che ha presentato un progetto realizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Biella — e l’Associazione Angeli in Moto, presente con il progetto “Caschi Rossi”.

Durante l’iniziativa sono state inoltre distribuite cartoline informative realizzate da VocidiDONNE e piccoli specchi omaggiati dal Centro Commerciale, pensati come richiamo simbolico ai valori del progetto.

Fino alle ore 13.00 sarà presente una postazione della Polizia di Stato dedicata alle attività informative, insieme ai volontari dell’Associazione Angeli in Moto, che illustreranno il progetto “Caschi Rossi”.

Il 22 maggio, dalle ore 11.30 alle ore 15.00, sarà invece presente una postazione informativa dell’Associazione VocidiDONNE.

Il Centro Commerciale come piattaforma sociale

Con “Mirror // Error”, il Centro Commerciale I Giardini rafforza il proprio impegno nel posizionarsi non solo come spazio fisico, ma come piattaforma attiva di sensibilizzazione e cambiamento. Un luogo capace di generare valore sociale, attivare collaborazioni con associazioni e stakeholder locali e produrre contenuti culturali e digitali in grado di dialogare con le nuove generazioni.