Alla primaria di Pavignano debuttano le “Pavimpiadi”: sport, giochi e memoria FOTO

Nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la prima edizione delle “Pavimpiadi”, l’evento sportivo e ricreativo organizzato dalla scuola primaria di Pavignano.

Protagonisti della mattinata sono stati circa 80 bambini, che si sono cimentati in numerosi giochi e attività all’insegna del divertimento, della collaborazione e dello spirito di squadra. Presenti anche i più piccoli della scuola dell'infanzia. Per tutta la mattinata gli alunni hanno preso parte alle diverse prove preparate dagli insegnanti, vivendo un momento di festa capace di coinvolgere l’intera comunità scolastica. Tra sorrisi, gare e incoraggiamenti, le “Pavimpiadi” hanno rappresentato un’importante occasione di condivisione e socialità.

La giornata è stata dedicata al ricordo del maestro Martino Coda Zabetta, scomparso lo scorso anno e ancora molto presente nel cuore di colleghi, alunni e famiglie. Insegnanti e bambini hanno voluto rendergli omaggio dedicandogli questa speciale giornata di giochi e allegria, nel segno dei valori educativi e umani che il maestro ha sempre trasmesso. All’evento erano presenti anche i genitori del maestro Martino, accolti con affetto e partecipazione da tutta la scuola in un momento particolarmente emozionante. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai genitori degli alunni, che con il loro prezioso contributo hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, fornendo gadget e merenda per tutti i partecipanti.

La prima edizione delle “Pavimpiadi” si chiude con un bilancio estremamente positivo e con l’auspicio che questo appuntamento possa diventare una tradizione attesa ogni anno da tutti i bambini della scuola di Pavignano.