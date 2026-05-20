Valdilana, persistente disservizio alla rete mobile: il Comune intensifica le azioni e coinvolge AGCOM e Prefettura

Riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito delle numerose segnalazioni ricevute riguardo al protrarsi del disservizio della rete mobile TIM, che sta interessando in particolare le aree di Ronco, Piana, La Sella, zona Cereje e Ponzone, il sindaco Mario Carli e la giunta comunale di Valdilana, in collaborazione con gli uffici competenti, stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

Dopo una prima richiesta di intervento inoltrata al gestore già nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha effettuato un ulteriore e deciso sollecito per richiedere un intervento tempestivo e risolutivo finalizzato al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

Il perdurare del disservizio, tuttavia, e l’assenza di riscontri ufficiali circa le cause del guasto e i tempi necessari alla risoluzione hanno reso necessario un ulteriore passo istituzionale. In data odierna il sindaco del comune di Valdilana Carli ha trasmesso una segnalazione formale ad AGCOM e alla Prefettura di Biella, portando alla loro attenzione la situazione di grave criticità che da diversi giorni coinvolge numerose frazioni del territorio comunale.

Nella comunicazione è stato evidenziato come la sostanziale assenza della rete mobile nelle aree di Ponzone, Cereje, Sella, Piana e Ronco stia causando notevoli disagi ai cittadini, alle attività economiche e ai lavoratori del territorio, compromettendo la possibilità di effettuare e ricevere telefonate, utilizzare la connessione dati e accedere con continuità ai servizi digitali. Sono inoltre pervenute numerose segnalazioni riguardanti difficoltà nell’utilizzo dei pagamenti elettronici e nell’operatività quotidiana di esercizi commerciali e attività produttive.

Particolare preoccupazione è stata espressa anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela della popolazione, soprattutto considerando le caratteristiche del territorio di Valdilana, composto da aree collinari e frazioni diffuse, dove la possibilità di comunicare rapidamente rappresenta un elemento essenziale anche in situazioni di emergenza o necessità sanitaria.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione sul tema e proseguendo ogni azione utile affinché il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile, garantendo alla cittadinanza aggiornamenti tempestivi sugli sviluppi della vicenda”.