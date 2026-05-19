Motori e beneficenza a Ronco per il 5° Memorial Andrea Lovero FOTO

Domenica 17 maggio a Ronco è andato in scena il 5° Giro delle Valli Biellesi in memoria di Andrea Lovero, scomparso improvvisamente nell’ottobre 2020 all’età di 25 anni. Il giovane era molto conosciuto in paese per il suo sorriso e per il suo impegno nel volontariato, che lo aveva reso una figura apprezzata dalla comunità locale.

L'iniziativa come ogni anno ha visto una folta partecipazione di amanti delle due ruote e il ricavato è stato interamente devoluto a Neuroland E.T.S., associazione impegnata nel sostegno alle famiglie e nella ricerca legata all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Alla manifestazione ha preso parte anche il Gold Wing Club Italia, presenza che ha arricchito l’evento e confermato la partecipazione di appassionati provenienti da diversi contesti motociclistici.

Per alcuni partecipanti l’esperienza è iniziata già nella serata di sabato 16 maggio, con un momento di aggregazione che ha previsto cena, un giro in moto in notturna che ha attraversato il piazzo e una grigliata conviviale.