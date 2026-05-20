All’Accademia Perosi un viaggio tra musica, letteratura e sostenibilità

“Oltre il presente. Letteratura, musica e arte come linguaggi per la sostenibilità presente e futura”.

Un incontro tra cultura, scuola e sostenibilità per riflettere sul futuro attraverso i linguaggi dell’arte.

L’Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi, in collaborazione con ARPA Piemonte e con l’Accademia Musicale Perosi, promuove l’evento culturale e formativo “Oltre il presente. Letteratura, musica e arte come linguaggi per la sostenibilità presente e futura”, appuntamento annuale dedicato al dialogo tra educazione, cultura e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esplorare il ruolo della letteratura, della musica, della poesia e delle arti come strumenti privilegiati per interpretare il presente e immaginare il futuro. In un tempo segnato da profonde trasformazioni ambientali, sociali e culturali, l’arte si propone come spazio di riflessione critica, consapevolezza e responsabilità collettiva.

Attraverso un percorso interdisciplinare che intreccia interventi di scrittori, studiosi e relatori del mondo accademico con esecuzioni musicali dal vivo, curate in collaborazione con l’Accademia Perosi il pubblico sarà accompagnato in una riflessione sul potere generativo dell’esperienza artistica. I brani proposti, appartenenti al repertorio classico e contemporaneo, dialogheranno simbolicamente con il tema della visione, della trasformazione e della tensione verso il futuro. Tra questi, Vers la flamme di Aleksandr Skrjabin rappresenta emblematicamente l’idea di un’umanità in cammino verso nuove possibilità di coscienza e cambiamento.

Questo progetto è una scelta naturale, quasi necessaria. L'Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi crede profondamente che la scuola non sia soltanto il luogo in cui si trasmette sapere, ma lo spazio in cui si impara a sognare responsabilmente: e "Oltre il presente" incarna esattamente questa visione, intrecciando arte, musica, letteratura e sostenibilità in un percorso che parla ai nostri studenti — e, attraverso di loro, al futuro".

Monica Pisu

Dirigente Scolastica

I.C. San Francesco d'Assisi

L’evento intende valorizzare il contributo della scuola e della cultura nella formazione di cittadini capaci non solo di comprendere il presente, ma anche di progettare il domani con sensibilità, immaginazione e spirito critico. L’arte, nelle sue molteplici forme, emerge così come luogo di anticipazione e responsabilità, capace di aprire il pensiero al possibile e di alimentare una visione sostenibile del futuro.

L’appuntamento si inserisce nel percorso che ogni anno vede l’Istituto Comprensivo, ARPA Piemonte e l’Accademia Musicale Perosi impegnati nella promozione di momenti di approfondimento e confronto sui temi della sostenibilità ambientale, della cittadinanza attiva e dell’educazione culturale.

Parteciperanno:

Fabio Napolitano (pianoforte), Franco Pistono (dottore di ricerca in Epistemiology and Neuroscienze applied in Education), Alice Borgna (filologia classica docente dell’Università del Piemonte Orientale), Gianni Nuti (musicologo, pedagogista, professore associato Università della Valle d’Aosta) Franco Ricciardiello (scrittore e saggista)

Evento valido ai fini della formazione docenti.

Ingresso libero.

Contatti

Telefono

+39 015 29040

Indirizzo

C.so del Piazzo 24

13900 Biella - IT