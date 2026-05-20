L’Arma dei Carabinieri incontra gli studenti, appuntamento sulla legalità a Salussola

Prosegue l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese per la diffusione della “Cultura della Legalità”, un progetto educativo fondamentale per formare la consapevolezza dei cittadini di domani. In quest'ottica, il

Maresciallo Capo Massimiliano Casula, Comandante della Stazione Carabinieri di Salussola, ha guidato un incontro mirato con le giovani generazioni del territorio.

L’attività ha coinvolto circa 50 ragazzi delle scuole locali, offrendo un'importante occasione di confronto e riflessione.

Durante il colloquio, il Maresciallo Capo Casula ha affrontato con i giovani le principali problematiche che interessano la loro fascia d'età, stimolando un dibattito profondo su temi cruciali per la crescita civile:

- Devianza e dipendenze: i pericoli reali legati all’abuso di sostanze alcoliche e all’uso di sostanze stupefacenti.

- Convivenza civile e territorio: il contrasto agli atti di vandalismo, spiegando il rispetto del bene comune e la legalità come base per una vita libera e sicura.

- Sicurezza stradale: una specifica sensibilizzazione dedicata alla guida sicura e all'importanza di adottare comportamenti responsabili in strada.

- Mondo digitale e cyber-bullismo: un focus sull’uso consapevole dei social network e sulla prevenzione del bullismo, fornendo agli studenti gli strumenti pratici per riconoscere i soprusi, difendersi e non voltarsi dall'altra parte.

I circa 50 studenti presenti hanno dimostrato un vivo interesse e una partecipazione attiva, ponendo numerose domande e approfondendo la conoscenza dei compiti quotidiani che i militari svolgono sul territorio a tutela

della cittadinanza. L’obiettivo di queste giornate è quello di accorciare sempre più le distanze tra le istituzioni e i giovani, trasmettendo il messaggio fondamentale che la Caserma è, prima di tutto, un presidio di ascolto e un punto di riferimento sicuro per tutta la comunità.