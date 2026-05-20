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CULTURA E SPETTACOLI | 20 maggio 2026, 10:20

Vigliano, stasera il concerto dell'organista Gianluca Cagnani

Vigliano, stasera il concerto dell'organista Gianluca Cagnani

Vigliano, stasera il concerto dell'organista Gianluca Cagnani

Mercoledì 20 maggio, alle 21, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nell'ambito della rassegna Organalia 2026, ospiterà l'organista Gianluca Cagnani, docente di Organo e Improvvisazione organistica al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino, in un concerto nel quale le particolarità dello splendido organo dell'Orto e Lanzini (2007) saranno valorizzate ed esaltate.

Il concerto, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Biella, è sostenuto dal comune di Vigliano Biellese, che da anni collabora con gli organizzatori di Organalia.

L'ingresso è ad offerta libera.

Redazione g. c.

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