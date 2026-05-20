Vigliano, stasera il concerto dell'organista Gianluca Cagnani

Mercoledì 20 maggio, alle 21, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nell'ambito della rassegna Organalia 2026, ospiterà l'organista Gianluca Cagnani, docente di Organo e Improvvisazione organistica al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino, in un concerto nel quale le particolarità dello splendido organo dell'Orto e Lanzini (2007) saranno valorizzate ed esaltate.

Il concerto, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Biella, è sostenuto dal comune di Vigliano Biellese, che da anni collabora con gli organizzatori di Organalia.

L'ingresso è ad offerta libera.