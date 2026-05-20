Accademia di Belle Arti Unidee di Biella, 6 borse di studio per talenti nell'arte e nella moda

Biella, 19 maggio 2026 – L’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella cerca nuovi talenti per l’Anno Accademico 2026/2027.

Sono infatti 6 le borse di studio che l’Accademia mette a disposizione per chi vuole iniziare il proprio percorso di formazione nell’ambito dell’arte e della moda: 3 per il corso in Arte Contemporanea e 3 per quello in Moda Sostenibile.

Il corso triennale in Arte Contemporanea nasce dall’idea che l’arte sia l'espressione più sensibile e integrale del pensiero, una pratica quotidiana, fatta di lavoro, tentativi, errori e decisioni, capace di produrre conoscenza attraverso il fare, e di avere per questo un ruolo centrale nella società. Questo corso si pone l’obiettivo di formare artisti capaci di sviluppare una ricerca personale solida, capaci di muoversi con consapevolezza e qualità nel sistema dell’arte contemporanea.

“Il nostro corso tiene insieme due dimensioni spesso separate: la ricerca e la sperimentazione, da un lato e la capacità di realizzare e produrre dall’altro – spiega il prof. Michele Cerruti But, Course leader del Corso Triennale –. Attraverso studio individuale, laboratori e momenti di confronto con altri studenti e docenti, vogliamo formare artisti che siano in grado di comprendere il ruolo dell'arte nel contesto sociale e propongano progetti e iniziative sul territorio e nella società”.

Il corso in Moda Sostenibile è l’unico triennio di moda in Europa che mette la sostenibilità al centro di ogni disciplina di studio. A metà del secondo anno è possibile scegliere se specializzarsi nella creazione della moda, scegliendo l’indirizzo di Design, o nella gestione dei processi produttivi, con l’indirizzo di Management.

“La moda sta vivendo da anni un periodo di transizione profonda in cui la sostenibilità è diventata una necessità reale per le aziende, spinta dalle richieste e dalla consapevolezza dei consumatori, soprattutto più giovani – spiega la Prof.ssa Maria Canella, Direttore Accademico Accademia Unidee e Course leader del Corso Triennale di Moda Sostenibile – Il nostro corso aperto a tutti quei giovani talenti che vogliono dare il proprio contributo concreto a questo processo di trasformazione”.

Tutte le borse di studio coprono l’80% della retta e hanno una durata triennale.

I bandi sono disponibili a questo link: https://accademiaunidee.it/it/iscrizioni/agevolazioni-alliscrizione-e-borse-di-studio/

La scadenza è fissata per il 31 maggio 2026.