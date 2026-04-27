 / EVENTI

EVENTI | 27 aprile 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026

25 APRILE

- Biella celebra l’81° anniversario della Liberazione, memoria da tramandare e sguardo al futuro FOTO e VIDEO

- Valdilana celebra il 25 Aprile con gli studenti: “Non solo memoria ma giorno in cui la libertà si fa responsabilità, voce e futuro”

- Biella, 24 aprile: omaggio alle donne della Resistenza nel piazzale della Provincia FOTO

- Campiglia Cervo ricorda l’81° anniversario della Liberazione e la figura di Ondina Belussi FOTO

- Verrone ricorda il 25 Aprile in piazza Marandono tra commemorazione e partecipazione

- 25 aprile a Cossato: il ricordo della Liberazione e la voce del Consiglio comunale dei ragazzi FOTO e VIDEO

- Dal corteo alla Messa: Viverone ha celebrato la Liberazione FOTO

- A Portula la Liberazione si è celebrata tra silenzio, musica e memoria FOTO

- Ponderano celebra il 25 Aprile: "Incontro fra memoria e futuro" FOTO

- Bioglio, un 25 aprile dedicato alle donne FOTO e VIDEO

- 25 aprile, a Sala Biellese si celebra memoria e Costituzione FOTO

- “Ricordare per costruire il futuro”: a Dorzano la commemorazione del 25 aprile FOTO

- 25 Aprile "momento di rinascita": le celebrazioni a Mongrando FOTO

COSTUME E SOCIETÀ

- Città Studi, a Biella 29 nuovi laureati dell’Università di Torino FOTO

- Biella, “Cantieri di Bellezza”: studenti trasformano spazi urbani tra murales e aree sportive FOTO

- Lorenzo e il sogno di diventare pilota di linea VIDEO

- Riccardo, licenza di volo prima ancora della patente di guida VIDEO

- Biella, 110 e lode per Vittorio Pasqui: doppio percorso universitario tra Torino e Venezia

ATTUALITÀ

- Biella, via Cernaia chiusa: parcheggiare diventa un’impresa

- Claude Mythos: l'IA che i suoi stessi creatori hanno paura a rilasciare

EVENTI

- Mercato internazionale Regioni d'Europa a Biella un we di sapori e tradizione, lasciati stuzzicare dalla fantasia! FOTO e VIDEO

- Interesse e partecipazione a Crevacuore per l’incontro sulle dipendenze

- Biella, fiaccolata della Liberazione nei luoghi della memoria cittadina FOTO e VIDEO

- Si è rinnovato a Pralungo il tradizionale Raduno Zootecnico FOTO

- Masserano, Croce Rossa in azione: in corso la ricerca di una persona dispersa FOTO e VIDEO

- Sfilano le Fiat 500 per le vie di Biella: 110 gli iscritti al raduno FOTO e VIDEO

- Biella, sapori d’Europa ai Giardini Zumaglini: oggi si chiude il mercato internazionale FOTO e VIDEO

SPORT

- Ginnastica Sprint ancora sul podio FOTO

- Mosso Vertical San Bernardo: trionfano Gabriele Gazzetto e Miriam Di Vincenzo in un’edizione da record FOTO e VIDEO

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore