Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026

25 APRILE
- Biella celebra l’81° anniversario della Liberazione, memoria da tramandare e sguardo al futuro FOTO e VIDEO
- Valdilana celebra il 25 Aprile con gli studenti: “Non solo memoria ma giorno in cui la libertà si fa responsabilità, voce e futuro”
- Biella, 24 aprile: omaggio alle donne della Resistenza nel piazzale della Provincia FOTO
- Campiglia Cervo ricorda l’81° anniversario della Liberazione e la figura di Ondina Belussi FOTO
- Verrone ricorda il 25 Aprile in piazza Marandono tra commemorazione e partecipazione
- 25 aprile a Cossato: il ricordo della Liberazione e la voce del Consiglio comunale dei ragazzi FOTO e VIDEO
- Dal corteo alla Messa: Viverone ha celebrato la Liberazione FOTO
- A Portula la Liberazione si è celebrata tra silenzio, musica e memoria FOTO
- Ponderano celebra il 25 Aprile: "Incontro fra memoria e futuro" FOTO
- Bioglio, un 25 aprile dedicato alle donne FOTO e VIDEO
- 25 aprile, a Sala Biellese si celebra memoria e Costituzione FOTO
- “Ricordare per costruire il futuro”: a Dorzano la commemorazione del 25 aprile FOTO
- 25 Aprile "momento di rinascita": le celebrazioni a Mongrando FOTO
COSTUME E SOCIETÀ
- Città Studi, a Biella 29 nuovi laureati dell’Università di Torino FOTO
- Biella, “Cantieri di Bellezza”: studenti trasformano spazi urbani tra murales e aree sportive FOTO
- Lorenzo e il sogno di diventare pilota di linea VIDEO
- Riccardo, licenza di volo prima ancora della patente di guida VIDEO
- Biella, 110 e lode per Vittorio Pasqui: doppio percorso universitario tra Torino e Venezia
ATTUALITÀ
- Biella, via Cernaia chiusa: parcheggiare diventa un’impresa
- Claude Mythos: l'IA che i suoi stessi creatori hanno paura a rilasciare
EVENTI
- Mercato internazionale Regioni d'Europa a Biella un we di sapori e tradizione, lasciati stuzzicare dalla fantasia! FOTO e VIDEO
- Interesse e partecipazione a Crevacuore per l’incontro sulle dipendenze
- Biella, fiaccolata della Liberazione nei luoghi della memoria cittadina FOTO e VIDEO
- Si è rinnovato a Pralungo il tradizionale Raduno Zootecnico FOTO
- Masserano, Croce Rossa in azione: in corso la ricerca di una persona dispersa FOTO e VIDEO
- Sfilano le Fiat 500 per le vie di Biella: 110 gli iscritti al raduno FOTO e VIDEO
- Biella, sapori d’Europa ai Giardini Zumaglini: oggi si chiude il mercato internazionale FOTO e VIDEO
SPORT
- Ginnastica Sprint ancora sul podio FOTO
- Mosso Vertical San Bernardo: trionfano Gabriele Gazzetto e Miriam Di Vincenzo in un’edizione da record FOTO e VIDEO