A Portula la Liberazione si è celebrata tra silenzio, musica e memoria FOTO

A Portula la Liberazione si è celebrata tra silenzio, musica e memoria

Si è svolta ieri, sabato 25 aprile a Portula, la Festa della Liberazione, con le celebrazioni organizzate in frazione Chiesa, davanti al monumento dedicato ai Caduti.

L’appuntamento si è aperto alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti, seguito alle 10 dalla Santa Messa celebrata da don Carlo Borrione.

Al termine della funzione religiosa si è tenuta la posa delle corone di fiori presso i cippi del paese, accompagnata dai saluti del sindaco Fabrizio Calcia Ros e dal discorso del professor Massimiliano Franco.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle associazioni e dei cittadini, che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione a partecipare numerosi, in un momento di ricordo e condivisione dedicato alla memoria della Liberazione.