Dal corteo alla Messa: Viverone ha celebrato la Liberazione FOTO

Si è svolta a Viverone, la cerimonia commemorativa per l’81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con un programma articolato tra momenti istituzionali, commemorativi e religiosi.

L’Amministrazione comunale, attraverso i propri canali ufficiali, aveva invitato la cittadinanza a partecipare all’evento, sottolineando il valore della ricorrenza: «Celebrare insieme questa giornata è un’occasione per ricordare il passato e rafforzare i valori che uniscono la nostra comunità. Tutti sono invitati a esporre il Tricolore».

Come da programma, la mattinata si è aperta alle 8.45 con il ritrovo in biblioteca, seguito dal corteo verso il cimitero alle 9.15. Qui si sono svolti gli onori al monumento ai Caduti, la deposizione della corona d’alloro, il saluto del Comune e l’intervento di Gianni Chiorino, presidente provinciale dell’ANPI di Biella. Sono intervenuti inoltre i coscritti di Viverone delle classi 2007 e 2008, con alcune riflessioni dedicate alla ricorrenza.

Alle 9.50 si sono svolti ulteriori momenti commemorativi con gli onori ai monumenti di piazza Zerbola, piazza “Ai Caduti di tutte le guerre” e al monumento dedicato a chi ha sacrificato la vita per la libertà.

La mattinata si è conclusa alle 10 con la Santa Messa in chiesa, celebrata in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia ha preso parte anche la Banda Musicale di Viverone, che ha accompagnato i momenti più solenni della commemorazione.