Biella, via Cernaia chiusa: parcheggiare diventa un’impresa

A Biella parcheggiare in centro è diventato un esercizio di pazienza. Non siamo ancora a soluzioni estreme, ma la sensazione, per molti automobilisti, è quella di dover inventare ogni giorno un modo diverso per trovare spazio. Il problema è il parcheggio di via Cernaia, da sempre uno dei punti di riferimento più utilizzati per la sosta a ridosso del centro cittadino, oggi chiuso per motivi di sicurezza.

250 i posti scomparsi

Il Comune ha disposto la chiusura dell’area a partire dal 22 aprile 2026, a seguito del verificarsi di cedimenti improvvisi della sede stradale, ritenuti potenzialmente pericolosi e tali da imporre la sospensione della fruibilità. Si tratta di uno spazio particolarmente utilizzato, con circa 250 posti auto gratuiti, accessibile da via Cernaia con uscita su via Carso, da sempre strategico per chi si muove verso il centro. L’area, pur a uso pubblico tramite convenzione, insiste su proprietà privata, ed è per questo che si è optato per la chiusura. Durante un sopralluogo effettuato il 22 aprile, l’amministrazione ha indicato come possibile soluzione una riapertura parziale della zona più bassa, ma al momento il parcheggio resta interdetto.

L’area, utilizzata da oltre trent’anni, si presentava già in condizioni precarie, con fondo dissestato, buche diffuse e difficoltà di utilizzo in caso di pioggia. Un contesto che nel tempo ha reso il parcheggio una soluzione necessaria ma non strutturata, diventata oggi insostenibile sotto il profilo della sicurezza. La conseguenza è immediata: la perdita di centinaia di posti auto in una zona centrale, senza alternative equivalenti nel breve periodo.

Come garantire un servizio essenziale come quello della sosta in centro città? In attesa di verifiche tecniche e decisioni sulla riapertura, un vademecum essenziale per ogni cittadino che intenda parcheggiare in centro:

- Parcheggio a strati

Se non trovi posto, guarda in alto, qualcuno potrebbe avere già iniziato...

- Porta con te una scala

La visione dell'alto è tipica dei predatori: impara da chi se ne intende.

- Cambia residenza

Lo spazio per l'auto è un bene prezioso: sposta la casa, non il veicolo.

- Cogli le opportunità

Approfitta dell'occasione! Se volevi metterti in forma, adesso non hai più scuse. Macina chilometri a piedi o in bici.

- Soluzione definitiva

Vendi l'auto e promuovi uno stile di vita green. È questo il momento di cominciare a investire.