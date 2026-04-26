Sfilano le Fiat 500 per le vie di Biella: 110 gli iscritti al raduno FOTO e VIDEO

È entrato nel vivo questa mattina, domenica 26 aprile 2026, il "Raduno Città di Biella" organizzato dal Club Amici della 500 di Biella. I partecipanti, 110 in totale, si sono ritrovati dalle 8.30 in piazza Martiri della Libertà per l’accoglienza, le iscrizioni, le foto e la consegna dei gadget.

Il momento centrale della giornata è la sfilata è ora in corso, con le storiche Fiat 500 protagoniste lungo le vie cittadine. Durante il percorso è previsto anche un aperitivo, occasione di incontro tra appassionati e pubblico. Il programma proseguirà alle 13 con il pranzo a Villanova Biellese.

Anche nelle scorse edizioni il raduno ha richiamato appassionati e curiosi in piazza Martiri della Libertà, tra esposizione dei mezzi e sfilata, prima del momento conviviale finale. Una formula che si ripete e che continua a funzionare, capace di trasformare per qualche ora la città in un punto di ritrovo per gli amanti della Fiat 500 e della tradizione motoristica.