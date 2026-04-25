Mosso Vertical San Bernardo: trionfano Gabriele Gazzetto e Miriam Di Vincenzo in un’edizione da record FOTO e VIDEO

Una splendida giornata di sole e una partecipazione straordinaria hanno segnato il successo dell’ottava edizione del Mosso Vertical San Bernardo, andata in scena questa mattina, sabato 25 aprile, nel cuore dell'Oasi Zegna. La manifestazione, valida come prova inaugurale del Gran Prix Verticale Biella-Valsesia, ha registrato il record di iscritti con ben 256 partecipanti totali tra i 156 agonisti e i circa 100 camminatori.

Dalla Piazzetta delle Granaglie a Mosso, gli atleti hanno affrontato un percorso suggestivo tra le borgate mossesi, toccando cascine e pascoli fino al Santuario della Brughiera. Dopo aver raggiunto la Panoramica Zegna alla Chiesetta Alpina, la fatic

I risultati di oggi:

In campo maschile, il successo assoluto è andato a Gabriele Gazzetto (ASD Climb Runners), che ha domato la salita chiudendo in 39:17.50. Alle sue spalle un combattivo Mathieu Brunod (ASD Montagnesprint) in 40:02.32, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Giacomo Cerutti (G.S. Ermenegildo Zegna) con il tempo di 40:31.05.

Tra le donne, vittoria di misura per Miriam Di Vincenzo (Usa Cafasse), che ha tagliato il traguardo in 48:18.69. Alle sue spalle, un finale al cardiopalma ha visto Elisa Arvat (Apd Pont Saint Martin) conquistare il secondo posto in 48:29.89, seguita dalla compagna di squadra Rosa Tania, terza in 49:26.81.

Soddisfatto Carlo Grosso, tra gli organizzatori della Polisportiva Pietro Micca – Biella Running: «Siamo molto contenti per il record di iscritti e per la bellissima giornata. Vedere così tanto pubblico sugli ultimi tornanti è stato emozionante». L'evento ha ribadito il suo spirito solidale: l'intero ricavato sarà devoluto alla Domus Letitiae, i cui ragazzi hanno partecipato con gioia alla festa sportiva.

Calendario Gran Prix Verticale Biellese & Valsesia 2026:

Dopo l'esordio odierno a Mosso, il circuito proseguirà con altre 6 tappe mozzafiato tra le valli biellesi e valsesiane:

13 giugno: Monte Rosa AMA VK2 (Alagna Valsesia)

Luglio: Sordevolo-Coda

26 luglio: Lauretana Mombarone

30 agosto: Oropa-Camino

6 settembre: Piedicavallo-Rivetti

4 ottobre: Vertikal Tovo