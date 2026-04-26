Masserano, Croce Rossa in azione: in corso la ricerca di una persona dispersa FOTO e VIDEO

È entrata nel vivo questa mattina, alle 8.30, la seconda giornata del “Villaggio Croce Rossa” a Masserano, iniziativa promossa dal Comitato di Cossato della Croce Rossa Italiana in piazza Boggio. Proprio in queste ore è in corso l’esercitazione di ricerca persona dispersa, uno dei momenti centrali del programma, che vede impegnati i volontari in una simulazione operativa sul territorio.

L’evento, articolato su due giornate è dedicato a formazione, prevenzione e coinvolgimento della cittadinanza: “Il tempo di un sorriso, il valore di una vita”. Dopo l’avvio di ieri, con l’allestimento del villaggio e le prime attività, la manifestazione prosegue oggi con un ricco calendario di appuntamenti. Accanto all’esercitazione, la giornata prevede ulteriori momenti formativi aperti al pubblico: dalle 9, al Teatro Comunale, tornano le manovre salvavita pediatriche, mentre alle 11, nell’area del Villaggio CRI, è in programma una nuova sessione di mass training BLSD. Alle 13 spazio al pranzo curato dalla Pro Loco di Masserano, con la chiusura dell’iniziativa fissata alle 18.

Per tutta la durata dell’evento è inoltre possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione sanitaria. Non mancano attività dedicate ai più piccoli, organizzate dal Gruppo Giovani CRI in collaborazione con l’Associazione Genitori, tra balloon art, face painting e simulazioni di chiamata di soccorso. In programma anche visite guidate al Palazzo dei Principi, a cura dell’associazione Don Barale, e accompagnamenti musicali con la Banda Pietro Generali.

Tutti i corsi e le attività proposte sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.