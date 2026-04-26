Ponderano celebra il 25 Aprile: "Incontro fra memoria e futuro" FOTO

Si è svolta ieri, a Ponderano, la cerimonia istituzionale per il 25 Aprile, giornata simbolo della Liberazione e dei valori fondanti della democrazia italiana. Un appuntamento sentito dalla comunità, che ha riunito generazioni diverse nel segno del ricordo.

La commemorazione, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ANPI, ha preso avvio in mattinata con il ritrovo davanti al palazzo comunale. Da qui il corteo ha raggiunto i monumenti dedicati ai Caduti, dove si sono svolte la benedizione e la deposizione delle corone d’alloro. Ad accompagnare la cerimonia è stata la banda musicale “Gioacchino Rossini” di Ponderano, presente durante la mattinata commemorativa.

Particolarmente significativo l’incontro tra passato e futuro, rappresentato, come sottolineato dal sindaco Roberto Locca, dalla presenza di Lea Gariazzo: "Testimonianza viva di una storia che ha contribuito a consegnare al Paese libertà e democrazia" e dai bambini della scuola primaria, simbolo delle nuove generazioni.