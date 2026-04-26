Biella, 110 e lode per Vittorio Pasqui: doppio percorso universitario tra Torino e Venezia

Un importante risultato accademico per Vittorio Pasqui, classe 2002, che il 14 aprile 2026 ha conseguito la laurea in Philosophy, International and Economic Studies con la votazione di 110 e lode.

Un percorso portato avanti con impegno e determinazione, affiancando allo studio anche il lavoro per poter frequentare entrambe le università a cui è iscritto: il Politecnico di Torino e l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Al centro della tesi, dal titolo “The Wool Road - Story of the migrations from Veneto to Biella”, il tema delle migrazioni dal Veneto al Biellese.

A celebrare il traguardo è la famiglia, che gli dedica un messaggio di affetto e congratulazioni: "A te Vittorio, che ti mantieni agli studi lavorando per frequentare entrambe le Università a cui ti sei iscritto: Politecnico di Torino e Ca’ Foscari di Venezia. Congratulazioni per esserti laureato in corso, il 14 aprile 2026, con la votazione di 110 e lode. Grazie per l’umiltà e la bontà con cui da sempre affronti la vita. Ti vogliamo un mondo di bene e ti auguriamo il meglio per tutto".