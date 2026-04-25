Verrone ricorda il 25 Aprile in piazza Marandono tra commemorazione e partecipazione

Il ritrovo si è tenuto in piazza Marandono, alla presenza del gonfalone del Comune, da cui ha preso avvio il momento commemorativo. La cerimonia è proseguita con la deposizione della corona d’alloro, accompagnata dal gruppo Alpini, in omaggio ai caduti.

A seguire, il saluto del sindaco, che ha richiamato il valore della ricorrenza e l’importanza della memoria condivisa. Spazio anche agli alunni della scuola primaria Boccadelli che ha aggiunto un momento di riflessione e partecipazione alla celebrazione.