Interesse e partecipazione a Crevacuore per l’incontro sulle dipendenze

Ha destato interesse e partecipazione l’incontro formativo organizzato dall’AVIS Comunale di Coggiola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray, dal titolo “Dipendenze: fascino del proibito o malattia e disagio?”. L’evento si è tenuto nella serata di ieri, 23 aprile, nelle scuole medie di Crevacuore, con la presenza della dottoressa Rosella Giuliani.

Soddisfatti gli organizzatori dell’AVIS: “Le dipendenze costituiscono un fenomeno complesso che coinvolge la persona, le relazioni e il contesto sociale. Comprenderne le origini e le manifestazioni è fondamentale per promuovere una cultura dell’ascolto e della prevenzione. È stato un momento di informazione e confronto, con l’obiettivo di favorire una riflessione consapevole e priva di giudizio su un tema di rilevanza sociale”.