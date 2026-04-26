Riascoltati per voi, Duran Duran con Notorious (1986)

Diciassettesimo appuntamento con la rubrica settimanale, “Riascoltati per voi”. Quest’oggi, facciamo insieme un salto nel 1987, un anno di cambiamenti, e per i Duran Duran rappresenta una vera svolta. Dopo il successo enorme dei primi anni ottanta e dopo una pausa che aveva fatto nascere più di un dubbio sul futuro della band, “Notorious” arriva come un disco diverso, più adulto, più consapevole. Un album che segna un nuovo inizio, senza rinnegare il passato. Qui, il trio di Birmingham mette da parte l’immagine più patinata dei primi anni e si concentra sulla musica, cercando un suono molto più raffinato.

“Notorious” è il primo album del gruppo come trio: Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor. Una scelta che porta a un suono più essenziale, ma anche più curato, una sorta di “cambio di pelle”. Le canzoni sono costruite meglio, meno legate alla moda del momento e più attente agli arrangiamenti. Ovviamente, il pop resta centrale, ma viene arricchito da funk, soul e ritmi più caldi, dando al disco un’atmosfera elegante e molto anni ’80, nel senso migliore del termine.

Simon Le Bon canta con maggiore controllo rispetto al passato. La sua voce è meno istintiva, più misurata, ma anche più espressiva, oserei dire molto più matura. Non cerca più solo il ritornello facile: accompagna le canzoni con stile e sicurezza. Anche il basso di John Taylor è uno dei grandi protagonisti del disco: presente, fluido, spesso irresistibile. Le tastiere di Nick Rhodes, invece creano atmosfere raffinate, senza mai risultare invadenti. La sezione ritmica è precisa e allo stesso tempo elegante, contribuisce a dare all’album un suono pulito, compatto e molto curato. Tutto è al posto giusto, senza eccessi.

“Notorious” dimostra che i Duran Duran non erano solo una band da singoli di successo, ma un gruppo capace di crescere e reinventarsi. Questo, è un disco meno immediato rispetto ai primi lavori, ma forse proprio per questo più interessante. I Duran Duran si reinventano e lo fanno con classe, lasciando un segno importante nel pop degli anni ottanta.

I miei brani preferiti sono: "Notorious", "Skin Trade", "Hold Me" e Vertigo (Do the Demolition).

Voto: 8,5

Tracce:

1) Notorious – 4:18

2) American Science – 4:43

3) Skin Trade – 5:57

4) A Matter of Feeling – 5:57

5) Hold Me – 4:31

6) Vertigo (Do the Demolition) – 4:44

7) So Misled – 4:04

8) Meet El Presidente – 4:20

9) Winter Marches On – 3:26

10) Proposition – 4:57

Durata: 47 minuti.

Formazione:

- Simon Le Bon - voce

- Nick Rhodes - tastiere

- John Taylor - basso

Dopo aver ascoltato le ultime note, ci congediamo da “Notorious” dei Duran Duran, il disco che per questa settimana è stato la nostra macchina del tempo. Questo nostro viaggio non è mai statico; ogni riascolto svela una nuova strada, un nuovo dettaglio nascosto che merita di essere visitato. Fatemi sapere le vostre impressioni, i vostri ricordi e le vostre riflessioni.

Grazie per aver condiviso la rotta anche questa settimana, il prossimo vinile è già sul piatto. A presto!