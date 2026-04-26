Si è rinnovato a Pralungo il tradizionale Raduno Zootecnico FOTO

Si è rinnovato, ieri 25 aprile, a Pralungo, il tradizionale Raduno Zootecnico, giunto alla 21ª edizione, appuntamento tradizionale organizzato dall’associazione “I giou marghè 3.0”, in collaborazione con gli Alpini e con il patrocinio del Comune, presso l’area del salone polivalente.

La giornata si è aperta alle 9.30 con il ritrovo delle mandrie e l’apertura dei mercatini dedicati all’artigianato locale, che hanno animato l’area per tutta la mattinata.

Nel primo pomeriggio si è poi svolta la premiazione degli allevatori, momento centrale della manifestazione che ha celebrato il lavoro e l’impegno del settore zootecnico locale.

La giornata si è conclusa con il pranzo finale, che ha riunito partecipanti e organizzatori in un clima di convivialità e tradizione.