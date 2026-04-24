Città Studi, a Biella 29 nuovi laureati dell’Università di Torino FOTO

Il Campus di Città Studi Biella si conferma un centro accademico d'eccellenza e un crocevia di culture. Si è conclusa ufficialmente la sessione straordinaria dell’anno accademico 2024/2025, che ha visto il raggiungimento dell’ambito traguardo della laurea per 29 studenti e studentesse iscritti ai corsi dell’Università di Torino attivi presso la sede biellese. Le cerimonie, che si sono susseguite tra marzo e aprile, hanno premiato l'impegno di giovani skillati pronti a immettersi nel mercato del lavoro con competenze trasversali e specialistiche.

Il contingente dei nuovi laureati è così suddiviso tra i diversi corsi di studio: 10 laureati in Servizio Sociale, i neo Dottori e le neo Dottoresse sono stati proclamati lo scorso 10 marzo; 1 laureata in Amministrazione Aziendale che ha concluso il suo percorso il 26 marzo; 16 laureati e laureate in Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development le cui discussioni delle tesi si sono svolte nelle giornate del 2 e 8 aprile, confermando l'appeal internazionale del corso; 2 laureati in Scienze dell'Amministrazione Digitale, con il momento finale della discussione e proclamazione avvenuto il 15 aprile.

Accanto alla dimensione internazionale, questa sessione di tesi ha messo in luce l'importanza dei percorsi formativi storicamente legati al tessuto sociale ed economico del territorio: i 10 nuovi laureati in Servizio Sociale rappresentano una risorsa fondamentale per il sistema del welfare locale, portando nuove energie in un settore cruciale per il supporto alla comunità e alle persone; allo stesso modo, i traguardi raggiunti nell'area dell'Amministrazione Aziendale e delle Scienze dell'Amministrazione Digitale confermano la vocazione del polo biellese nel formare profili gestionali pronti a supportare lo sviluppo delle imprese e delle istituzioni, coniugando visione strategica e capacità operative concrete.

Particolarmente significativo è il risultato raggiunto all'interno del corso di laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity. Tra i 16 laureati internazionali, spicca infatti un importante gruppo di studenti e studentesse provenienti dall'Iran. In un contesto globale complesso, Città Studi desidera sottolineare l’alto valore simbolico di questo traguardo: la loro determinazione e il successo accademico rappresentano un messaggio di speranza e un esempio concreto di come l'istruzione e la cultura siano strumenti di libertà e ponti di dialogo tra i popoli. La presenza di questi giovani a Biella arricchisce non solo il Campus, ma l’intero territorio, favorendo uno scambio umano e professionale senza frontiere.

"Il successo di questi 29 giovani è la prova tangibile della solidità del legame tra Città Studi e l’Università di Torino – commenta Paola Negro, Responsabile Area Università di Città Studi –. Siamo particolarmente orgogliosi di vedere come il nostro Campus sia diventato una casa accogliente per giovani provenienti da tutto il mondo. Vedere studenti e studentesse iraniani raggiungere il titolo di dottore qui a Biella ci emoziona e ci conferma che la strada dell’alta formazione, anche internazionale, è quella giusta per costruire il futuro.".

A tutti i nuovi Dottori e a tutte le nuove Dottoresse vanno i più vivi complimenti di Città Studi Biella, con l’augurio che questo step sia solo l’inizio di una lunga serie di successi personali e professionali.