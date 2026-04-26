25 aprile, a Sala Biellese si celebra memoria e Costituzione FOTO

Si è svolta a Sala Biellese la cerimonia del 25 Aprile, giornata dedicata alla Liberazione. Un momento sentito, che ha unito il ricordo storico alla riflessione sui valori democratici. Alla commemorazione erano presenti anche i Comuni di Torrazzo e Magnano.

Soddisfatta la sindaca Stefania Massera: "Sono molto contenta di come è andata la cerimonia. È stata davvero una bellissima celebrazione, che ha reso onore a questa giornata nella sua doppia veste: per l’81° anniversario della Liberazione e per l’80° compleanno della Costituzione e del primo voto alle donne".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla banda di Netro, che ha accompagnato la manifestazione.