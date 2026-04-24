Mercato internazionale Regioni d'Europa a Biella un we di sapori e tradizione, lasciati stuzzicare dalla fantasia! FOTO e VIDEO

Ci siamo: i colori e i profumi del mercato internazionale Regioni d'Europa sono arrivati in città. Da oggi 24 fino al 26 aprile saranno presenti stand da tutta Europa tra piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini, con eccellenze enogastronomiche provenienti da diverse regioni del continente europeo. L’ingresso è gratuito.

Cosa potrete mangiare? davvero di tutto, dalla prelibatezze della nostra Italia a strudel, dolce, salato, carne, pesce, di tutto, non ci sarà limite alla fantasia. E non solo cibo: Il mercato internazionale Regioni d'Europa è anche di più, sarà una gran festa: street food autentico, birre artigianali, prodotti tipici, artigianato e quell’atmosfera unica che solo Regioni d’Europa sa creare. Preparazioni autentiche, profumi decisi e tanta convivialità. Choco Moments: uno stand dedicato interamente al mondo del cioccolato e delle sue infinite tentazioni, la Bombetta Pugliese, lo stand Paella de Marisco porta in scena tutta l’intensità della tradizione spagnola: riso saporito, frutti di mare selezionati e cottura espressa che sprigiona aromi irresistibili. Insomma, sarà un vero percorso tra culture diverse: artigianato, sapori, incontri e atmosfere che ti fanno viaggiare senza muoverti dalla città. Un evento da vivere in compagnia tra un assaggio e una scoperta, lasciandoti sorprendere passo dopo passo.

Non solo però piatti della tradizione culinaria, e prodotti artigianali, al mercato internazionale Regioni d'Europa ai Giardini Zumaglini a Biella ci sarà spazio anche per la solidarietà con AISM Biella, che sarà presente con un banchetto, dove avrà luogo una raccolta fondi tramite lotteria.