Lorenzo e il sogno di diventare pilota di linea VIDEO

All’Aeroclub Biella la passione per il volo diventa un percorso fatto di formazione, impegno e obiettivi concreti.
In questa videointervista, Lorenzo Casula racconta la sua esperienza all’interno della scuola di volo biellese: un cammino iniziato dalla passione per l’aviazione e proseguito con la volontà di costruire il proprio futuro nel mondo aeronautico.
Il suo racconto offre uno sguardo diretto su cosa significhi intraprendere un percorso di formazione al volo, tra studio, addestramento e momenti che restano impressi.
Una testimonianza giovane e autentica, che mostra come l’Aeroclub Biella sia un punto di riferimento per chi sogna di avvicinarsi al mondo dell’aviazione.