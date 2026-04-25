Biella, “Cantieri di Bellezza”: studenti trasformano spazi urbani tra murales e aree sportive FOTO

Un'area sportiva rigenerata, un muro dedicato alla comunicazione e un murales che celebra il dinamismo cittadino. Mercoledì 3 giugno, l’ultimo venerdì prima della fine delle lezioni, Biella ospiterà la festa di inaugurazione itinerante dei “Cantieri di Bellezza”, il progetto di riqualificazione urbana nato dalla sinergia tra il Liceo Artistico e l’indirizzo Turistico dell’Istituto "Eugenio Bona".

L’evento, che coinvolgerà studenti, famiglie e Amministrazione Comunale, rappresenta il traguardo di un percorso di cittadinanza attiva iniziato tra i banchi di scuola. Ma cosa raccontano questi nuovi segni colorati e come può la creatività studentesca migliorare la vivibilità urbana?

Sotto la guida della professoressa Federica Ugliengo, i ragazzi dell'Artistico hanno operato come progettisti ed esecutori in tre siti simbolo:

• Via Machieraldo: riqualificazione dell’area sportiva dei 100 metri con il ripristino delle linee di partenza e degli arredi;

• Gae Aulenti: nascita del “Muro della Comunicazione” e del suggestivo “Angolo dei Lucchetti”;

• Via Petiva 11: realizzazione di un grande murales all'ingresso della sede Bi Roller

• In un'area del Villaggio Lamarmora verrà tracciato un percorso di viabilità per i bambini e verranno posizionate delle cassette per il book crossing nei vari parchi ristrutturati

In questo contesto, gli studenti del Turistico dell'Eugenio Bona hanno agito come una vera agenzia di marketing territoriale. Si sono occupati della ricerca sponsor e della creazione di una segnaletica interattiva: su ogni sito saranno collocati dei QR Code che permetteranno ai passanti di scoprire, tramite lo smartphone, i contenuti narrativi e il significato di ogni intervento.

L’appuntamento del 3 giugno non è solo una cerimonia, ma la consegna ufficiale alla comunità di spazi rigenerati e una festa che coinvolgerà i bambini di materna e primaria di Biella 3 in un evento di formazione sulla viabilità in cui gli studenti insegneranno ai bambini a riconoscere i cartelli stradali. In quel contesto riceveranno dei libretti sulla viabilità che le studentesse stanno realizzando. Insomma l’iniziativa punta a sensibilizzare la cittadinanza sul valore del bene comune, dimostrando come la collaborazione tra istituti diversi possa produrre risultati concreti per il decoro e l'attrattività turistica della città.