Biella, 24 aprile: omaggio alle donne della Resistenza nel piazzale della Provincia FOTO

Il 24 aprile, a Biella, le celebrazioni per la Liberazione sono proseguite nel tardo pomeriggio con un momento di ricordo dedicato alle donne della Resistenza. Le Democratiche Biellesi hanno voluto render loro omaggio con un gesto simbolico: portare un fiore o un pensiero davanti alla stele a loro dedicata, nel piazzale della Provincia di Biella.

“La Resistenza delle donne è stata a lungo taciuta – sottolineano – eppure la storia è ricca delle loro gesta”, ricordando le parole della partigiana Marisa Ombra: “Le donne fecero una scelta di campo, normale. Non avevano l’obbligo di andare in guerra, ma in molte si schierarono perché volevano la pace”.

La storia biellese è ricca di racconti di resistenza civile, di staffette e di partigiane, alle quali va il ringraziamento per le lotte sostenute e per il contributo alla liberazione dal nazifascismo. “Il nostro è un invito – concludono – a farci testimoni di quei valori: antifascismo, memoria e costruzione della pace”.