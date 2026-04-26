“Ricordare per costruire il futuro”: a Dorzano la commemorazione del 25 aprile FOTO

Si è svolta a Dorzano la commemorazione del 25 Aprile, un momento di grande valore civile e umano che ha riunito istituzioni, autorità e cittadini nel segno della memoria. Alla cerimonia hanno preso parte anche i sindaci di Salussola e Zimone, presenti con le rispettive comunità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Emanuela Verzella, consigliere della Regione Piemonte, per la sua partecipazione, così come alle autorità civili e militari intervenute.

Nel corso della giornata il sindaco Manuel Gusulfino ricorda, con profondo rispetto, tutte le donne e gli uomini – civili e militari – che in Italia e all’estero furono protagonisti di un passaggio decisivo della storia nazionale. Ottantuno anni fa si concludeva uno dei periodi più drammatici del Paese, segnato dalla violenza del nazifascismo. La Liberazione fu il frutto di una lotta lunga e difficile, capace di unire l’Italia contro un nemico comune.

Al termine della cerimonia, le commemorazioni sono proseguite prima a Dorzano con la deposizione delle corone di alloro, precedentemente benedette, e successivamente a Salussola Monte, presso il cippo commemorativo.