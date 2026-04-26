Furto a Cossato: entrano dalla finestra mentre lei è in casa

Furto in abitazione a Cossato, dove una donna del '56 ha scoperto di essere stata vittima di un’incursione avvenuta mentre si trovava in casa.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri intervenuti, i malviventi sarebbero entrati dal retro, passando da una finestra della camera da letto. Dalla stanza sono state asportate due catenine in oro. La donna, in serata, avrebbe sentito alcuni rumori provenire dalla camera, senza però accorgersi subito di quanto accaduto. Il furto è stato accertato soltanto il giorno seguente.

Il danno è ancora da quantificare.