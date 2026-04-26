Biella, sapori d’Europa ai Giardini Zumaglini: oggi si chiude il mercato internazionale FOTO e VIDEO

È l’ultimo giorno a Biella per il Mercato Internazionale Regioni d’Europa, che fino a oggi, 26 aprile, anima piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini con stand provenienti da diverse aree del continente europeo. L’ingresso è gratuito.

Colori, profumi e specialità enogastronomiche accompagnano i visitatori in un percorso tra sapori italiani e proposte internazionali: dolce e salato, carne, pesce, street food, bevande, prodotti tipici e creazioni artigianali. Un’occasione per vivere la città in un clima di festa e convivialità, tra assaggi, incontri e tradizioni diverse. Tra le proposte presenti figurano anche “Choco Moments”, spazio dedicato al mondo del cioccolato, la Bombetta pugliese e la paella de marisco, con i sapori della tradizione spagnola.

Non solo gastronomia e artigianato: ai Giardini Zumaglini è presente un banchetto di AISM Biella, dove è attiva una raccolta fondi tramite lotteria a sostegno delle attività dell’associazione.