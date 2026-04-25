25 aprile a Cossato: il ricordo della Liberazione e la voce del Consiglio comunale dei ragazzi FOTO e VIDEO

Si sono svolte questa mattina a Cossato le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, un appuntamento sentito che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, delle associazioni e dei cittadini.

La cerimonia si è tenuta in piazza Angiono, luogo dal forte valore simbolico per la comunità, dove fin dalle 10.30 si sono radunati autorità, rappresentanti dell’ANPI e cittadini per ricordare i valori della Resistenza e della democrazia.

Nel suo intervento, il sindaco Enrico Moggio ha sottolineato il significato della ricorrenza e del luogo scelto per la celebrazione: «Oggi siamo qui per festeggiare il 25 aprile. Questa piazza ha per noi un significato simbolico perché è dedicata a Ermanno Angiono, partigiano che morì giovanissimo nel corso della guerra di liberazione». Il primo cittadino ha poi richiamato il valore storico della data: «È importante per noi celebrare questa ricorrenza perché segna l’inizio della libertà e della democrazia in Italia». Moggio ha inoltre evidenziato l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni, salutando la presenza del neosindaco dei ragazzi: «È una soddisfazione e un elemento importante, perché i valori della libertà e della democrazia devono essere trasmessi ai più giovani».

È seguito poi l’intervento del sindaco dei ragazzi di Cossato, Giorgia Bianchetto Buccia, che ha ricordato il significato della ricorrenza: «Il 25 aprile ci ricorda il coraggio di tante donne e tanti uomini che hanno lottato per l’Italia, per la libertà, la pace e la democrazia in cui oggi viviamo».

La giovane rappresentante ha espresso soddisfazione per l’esperienza istituzionale in corso: «Siamo felici di portare il saluto del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Grazie a questa esperienza stiamo iniziando a conoscere meglio le istituzioni e a capire quanto sia importante contribuire alla vita della comunità».

Bianchetto Buccia ha poi ringraziato amministrazione e scuola per il percorso condiviso: «Abbiamo vissuto mesi intensi e coinvolgenti, durante i quali tutte le classi hanno raccolto proposte e suggerimenti per immaginare un nuovo spazio dedicato ai ragazzi».

Infine un richiamo ai valori fondanti della Repubblica: «La libertà e la democrazia non sono scontate, ma sono conquiste preziose nate dall’amore per la patria e dal coraggio di chi ha messo il bene dell’Italia davanti a tutto. Tocca a noi custodire quei valori con rispetto, responsabilità e partecipazione».

La manifestazione è poi proseguita con i momenti di riflessione e la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, accompagnata dalla Filarmonica cittadina, che ha contribuito a rendere ancora più solenne la commemorazione.

L’evento si è svolto in un clima di partecipazione e raccoglimento, confermando anche quest’anno il forte legame della comunità cossatese con la ricorrenza del 25 aprile e con i valori fondanti della Repubblica.