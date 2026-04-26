Riccardo, licenza di volo prima ancora della patente di guida VIDEO

Ci sono passioni che nascono presto e che, con il tempo, possono diventare un vero progetto di futuro.
È il caso di Riccardo Maffeo, giovane allievo dell’Aeroclub Biella, protagonista di una videointervista dedicata alla scuola di volo e al percorso di chi sceglie di avvicinarsi al mondo dell’aviazione.
Nel video, Riccardo racconta la sua esperienza, i primi passi nel volo e gli obiettivi che lo guidano nella formazione aeronautica.
Una storia giovane, semplice e motivata, che contribuisce a raccontare l’Aeroclub Biella attraverso le persone che lo vivono ogni giorno.