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SPORT | 26 aprile 2026, 07:00

Riccardo, licenza di volo prima ancora della patente di guida VIDEO

A 17 anni ha ottenuto la licenza da pilota privato: oggi continua il suo percorso all’Aeroclub Biella con l’obiettivo di diventare pilota di linea.

Riccardo, licenza di volo prima ancora della patente di guida

Riccardo, licenza di volo prima ancora della patente di guida

Ci sono passioni che nascono presto e che, con il tempo, possono diventare un vero progetto di futuro.

È il caso di Riccardo Maffeo, giovane allievo dell’Aeroclub Biella, protagonista di una videointervista dedicata alla scuola di volo e al percorso di chi sceglie di avvicinarsi al mondo dell’aviazione.

Nel video, Riccardo racconta la sua esperienza, i primi passi nel volo e gli obiettivi che lo guidano nella formazione aeronautica.

Una storia giovane, semplice e motivata, che contribuisce a raccontare l’Aeroclub Biella attraverso le persone che lo vivono ogni giorno.

Paolo Mander

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