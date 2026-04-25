Ginnastica Sprint ancora sul podio FOTO

Si è svolta domenica 19 aprile la 3° gara regionale US ACLI a Torin presso pala ginnastica, dove la Ginnastica Sprint di Cavaglià ha portato a casa ancora ottimi risultati. Nella prima categoria mini 2018 Frezzato Noemi 1° posto alla trave e 4° assoluto, Uglietti Rachele 2° posto in assoluto; prima categoria mini 2017 Lo Riso Ginevra 2° posto in assoluto, Osorio Saminon Chanel 1° posto al mini trampolino e 3° alla trave. Per la prima categoria allieve Gianelli Aurora conquistato il terzo gradino del podio in assoluto. Nella seconda categoria mini Selva Nicole 2° posto in assoluto; seconda categoria bambine Selva Frida 2° posto in assoluto, Barbirato Rebecca 3° posto al volteggio; seconda categoria junior Rondoletto Angelica 2° posto in assoluto, Perron Gaia 3°posto al mini trampolino. Salendo di livello, nella terza categoria Junior Nicosia Letizia è 3^ al corpo libero, mentre nella prima categoria Master Medini Yaniska sale sul primo gradino del podio nel concorso generale.Un applauso anche alle altre aliieve per aver disputato un ottima gara: Agata Comollo, Raja Nafar ed Enya Mantica.

Prossimo appuntamento di gare per sabato 9 maggio.