A Coggiola nasce ‘Passoaspasso’, il gruppo di cammino per promuovere salute e socialità

Nasce a Coggiola un gruppo di cammino. L’obiettivo è duplice: percorrere insieme tratti di percorso in mezzo alla natura mantenendosi in forma e promuovendo nuove forme di socializzazione.

A presentare l’iniziativa il vicesindaco Laura Speranza: “Il Comune ha aderito al progetto Dedalo Vercelli, volto a favorire la salute e ideato dall’ASL Vercelli, partecipando al corso di formazione tecnico/pratico per ‘facilitatori del Cammino’, organizzato nelle scorse settimane a Vercelli, al fine di creare nei propri territori simili realtà”.

Il piano trova riferimento normativo nel Piano Nazionale Regionale e Locale di Prevenzione, dove è raccomandata l’incentivazione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico-degenerative. “Come amministrazione ci sentiamo motivati a sensibilizzare i nostri cittadini sull’importanza dell’attività fisica a partire dalla pratica del cammino, con l’obiettivo di posticipare l’esordio di malattie croniche o per coloro che già affetti di prevenire ricadute e ricoveri, ottenendo quindi un invecchiamento con buona qualità di vita e benessere psicofisico – sottolinea Speranza – Camminare è un’attività naturale a costo zero che impatta positivamente sulla salute e contribuisce a migliorare l’umore e le capacità cognitive riducendo lo stress”.

Il gruppo di cammino si chiamerà “Passoaspasso”. “Inoltre verrà inserito nella mappa delle comitive dei comuni attivi dell’ASL Vercelli – riporta Speranza – e sarà organizzato direttamente dal Comune nelle persone di due facilitatori attestati. Da qui, l’invito alla serata informativa, prevista per le 21 di lunedì prossimo 4 maggio nei locali della palestra comunale. Il gruppo è aperto a qualsiasi fascia di età”.