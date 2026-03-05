Orso Blu, siglato accordo: previsti incrementi di retribuzione e 14° piena per oltre 60 lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo:

"La Uiltrasporti e la FP CGIL, insieme con i delegati sindacali dei lavoratori del cantiere del magazzino di Bottega Verde di Cossato, gestito dalla Cooperativa Orso Blu, hanno firmato un accordo con la Cooperativa per il riconoscimento di condizioni migliorative per i lavoratori rispetto al contratto multiservizi che era applicato fino al 31 dicembre 2025.

A seguito dell’accordo i lavoratori avranno il riconoscimento della 14° mensilità in forma piena anziché a metà come previsto dal contratto nazionale attualmente applicato. Sono previsti incrementi di stipendio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2028 che per i lavoratori del magazzino vanno da una media di incremento annuo di 800 euro per i livelli più bassi ad una media di 1000 euro annuo per i livelli medi per il primo anno di applicazione.

L’incremento totale della retribuzione, alla fine dell’applicazione dell’accordo, sarà superiore al 12% medio per tutti i lavoratori. Sono più di 60 i lavoratori che saranno coinvolti nell’accordo. L’impegno delle organizzazioni sindacali e dei delegati in queste settimane, grazie al sostegno dei lavoratori del cantiere, ha portato a un risultato importante che ripaga la fiducia che hanno avuto nel sindacato e nei loro rappresentanti.