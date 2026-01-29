Tante cose da fare a Biella nel we 30 e 31 gennaio e 1 febbraio

Venerdì 30 gennaio

- Biella, Choco Moments

- Biella, carnevale

- Benna, presentazione libro "Il cane che parlò all'uomo" di Bruno Fasani presso salone Sport e Folklore alle 20.30

- Biella, Biblioteca Civica di Biella "Alfredo Frassati", piazza E. Curiel, 13 ore 15,15 Gruppo di lettura “Leggiamo A Voce Alta”

- Piverone, 18,30 "Nel nome del re", presentazione libro Alessandro Mella presso il salone Contessa Eugenia

- Gaglianico, concerto benefico a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Biella presso l’Auditorium di Gaglianico, in via XX Settembre 1 alle 21

- Graglia, “Questa casa non è una chat...” alle ore 10.15 in Sala del Consiglio (Via Marconi 6)

- Biella, il Comitato M come Matteotti, insieme a Better Places APS / HYDRO, organizza alle ore 18.00 “Meglio di Niente? No.”, un incontro incentrato sulla proiezione pubblica del documentario L’Ospedale senza Infermi, dedicato alla storia e all’abbandono dell’ex Ospedale degli Infermi di Biella.

- Corso del piazzo 24, Biella Palazzo Gromo Losa alle 20,45 Concerto: "I concerti dell'accademia" Fondazione Perosi

- Borriana, San Defendente al circolo Eclipse serata in allegria con i Priori

- Ronco, 20,45 incontro con Maria Paola Capra autrice del "Le staffette partigiane" presso la scuola elementare

- Pollone, Domenica Quirico presenta "Le quattro Jihad" ore 21

- Andorno, in biblioteca "Scorpioni Cimici e funghi" ore 21 conferenza Giulio Pavignano

Sabato 31 gennaio

- Biella, Choco Moments

- Candelo, il Palazzetto dello Sport di Candelo (BI) ospiterà la prima prova interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica CSEN per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

- Miagliano, presso l’Oratorio Parrocchiale di Miagliano (ore 20.45) si parlerà di eventi e personaggi appartenenti alla famiglia Bertodano non conosciuti, eppure capaci di giocare ruoli da protagonisti sul grande palcoscenico della Storia non solo biellese, ma anche piemontese e oltre.

- Biella, carnevale

- Biella, apre le porte Best Auto, nuovo autosalone

- Gaglianico continuano gli appuntamenti musicali con un concerto di alto livello del gruppo Montagnoli 4et

- Cossato, Teatro Comunale alle 20,45 IL NUOTATORE DI AUSHWITZ

- Bielmonte, OASI ZEGNA dalle 6 CIASPOLATA ALL'ALBA AL MONTICCHIO

- Vigliano Biellese, Biblioteca civica "Aldo Sola", largo Stazione 1, dalle 16 Meet the writer - Stefania Bertola

- Vigliano, alle 20.30, al Teatro Erios, l'Associazione Il sogno di Giò Odv, con il patrocinio del comune di Vigliano Biellese, ha in programma un evento ispirato ai valori di Don Bosco

- Valdiana, dalle 10 alle 12 "Prendersi cura di chi si prende cura", incontro centro diurno Alzheimer

- Candelo, Ysangarda Night Trail, ritrovo ore 15

- Biella, Teatrando "Storie dal mondo" 7° Gran Tour delle Fiabe

- Biella, salone polivalente di Cavaglià si parla di Villa Shneider ore 21, serata organizzata per Giornata Memoria

- Sandigliano, festa di Don Bosco presso l'oratorio di via Casale

Domenica 1 febbraio

- Muzzano, Festa D'Margun, pre 11 Santa Messa presos l'oratorio di Margone, distribuzione trippa, minestra di castagne riso e latte

- Biella, Choco Moments

- Valdilana, distribuzione fagiolata

- Cossato, distribuzione della fagiolata parrocchiale a partire dalle 12.

- Candelo, il Palazzetto dello Sport di Candelo (BI) ospiterà la prima prova interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica CSEN per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

- Biella, carnevale

- Benna, pranzo di comunità

- Biella, mercatino nel cuore di Biella

- Cerrione, a Magnonevolo, tradizionale fagiolata.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 alle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Borriana, San Defendente ore 10,15 ritrovo con trattori e cavalli in piazza Martiri, 11,30 inizio sfilata

- Biella, Teatrando "Storie dal mondo" 7° Gran Tour delle Fiabe

- Borriana, distribuzione fagiolata dalle 15, evento gruppo Alpini

- Biella Pavignano, Nursing Run, Ritrovo: ore 14:00 Corsa non competitiva – circa 5 km Partenza: ore 15:00; Mini giro per bambini – circa 700 m Partenza: ore 14:30

MOSTRE

- Candelo, la mostra itinerante “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” fa tappa a Candelo, nello storico Ricetto L’esposizione sarà visitabile presso le Cantine di Crono (I Rua) all'interno del Ricetto di Candelo fino al 1° febbraio 2026.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Mongrando, “Ritratti allo Specchio” in biblioteca

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38 "Domani il sole sorgerà comunque", fino al 31 gennaio Mostra personale di Gioele Sasha Staltari