La Provincia di Biella protagonista all’evento finale del Progetto GAME UPI 2.0 a Roma

La Provincia di Biella martedì 27 gennaio, presso l’Auditorium Antonianum di Roma, ha partecipato all’evento finale del Progetto GAME UPI 2.0 insieme a oltre 300 giovani provenienti dalle Province di tutta Italia coinvolte nell’iniziativa. Una giornata importante che ha restituito il senso più autentico di un progetto, dedicato alle politiche giovanili, nato per mettere davvero i giovani “in gioco”.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale GAME UPI 2.0, promosso dall’UPI – Unione delle Province italiane, che ha visto la Provincia di Biella selezionata tra le venti Province ammesse e finanziate a livello nazionale. Un riconoscimento che ha premiato la qualità del lavoro degli uffici dell’Ente provinciale e la visione di un percorso costruito a partire dai bisogni reali dei giovani del territorio.

Il progetto biellese, dal titolo “Protagonisti del proprio futuro”, nasce infatti con l’obiettivo di dare continuità e allo stesso tempo innovare esperienze già consolidate sul territorio, offrendo ai giovani strumenti concreti di orientamento e accompagnamento alle scelte formative e professionali.

Numerosi i partner che sono stati coinvolti dalla Provincia di Biella nella realizzazione del progetto: Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Agenzia Formativa Finis Terrae, BIYOUNG (comunicazione), UIB Giovani Imprenditori, CNA Giovani, UPI Piemonte, Comune di Biella, con l’Ufficio Scolastico Territoriale in qualità di soggetto associato.

I numeri raccontano il successo del progetto, che ha registrato risultati particolarmente significativi: circa 355 studenti e 70 docenti coinvolti, 8 scuole e università partecipanti, 70 giornate di orientamento, 5 laboratori pratici, 1 talk finale aperto al pubblico e oltre 2.500 giovani raggiunti complessivamente.

La giornata di oggi si è aperta con un momento di riflessione dedicato alle Celebrazioni del Giorno della Memoria seguito dai saluti del Presidente UPI, Pasquale Gandolfi che ha introdotto i temi centrali della mattinata, sottolineando il ruolo centrale delle Province nel promuovere politiche giovanili capaci di generare opportunità concrete.

Dopo la proiezione del video “GAME UPI 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso!”, sono stati proprio i giovani a salire sul palco raccontando i progetti realizzati. Per la Provincia di Biella, Luca Vercellino ha condiviso la propria esperienza, sottolineando come, partendo da un momento di incertezza, il percorso di orientamento e il laboratorio pratico gli abbiano permesso di rimettersi in gioco. Ha così potuto intravedere la possibilità di trasformare la propria passione in una reale opportunità professionale, dando una svolta significativa al proprio futuro. Un racconto semplice ma potente, capace di rappresentare lo spirito dell’intero progetto.

Sono seguiti gli interventi di alcuni Presidenti delle Province coinvolte, tra cui il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, che ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente i giovani, offrendo loro strumenti concreti per essere protagonisti consapevoli delle proprie scelte future, e non semplici destinatari di iniziative. “Questo momento conclusivo del progetto Game UPI ha rappresentato un passaggio davvero significativo. Portare a Roma una delegazione di ragazze e ragazzi che partecipando al nostro progetto hanno scelto di mettersi in gioco, di guardarsi dentro, scoprirsi e orientarsi per diventare “protagonisti del proprio futuro”, è stato per me e per la Provincia di Biella motivo di grande soddisfazione, testimoniata anche dal racconto del nostro Luca che, questa mattina, dal palco e davanti a una platea di giovani, ha condiviso la propria esperienza in un momento di profonda emozione. Oggi i veri protagonisti sono stati i ragazzi. E lo sono, ogni giorno della loro vita”, ha dichiarato.

La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale, occasione di confronto e di saluto tra i partecipanti,, con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione del Progetto GAME UPI.