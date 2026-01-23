Giorno della Memoria: una conferenza tra storia e riflessione ad Andorno

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Andorno Micca promuove un momento di approfondimento e riflessione aperto alla cittadinanza. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21.00, presso la Biblioteca comunale “Mario Vietti”, si terrà la conferenza dal titolo “Scorpioni, Cimici e Funghi”.

Relatore della serata sarà il professor Giulio Pavignano, che accompagnerà il pubblico in un percorso di analisi e memoria storica, offrendo spunti di riflessione su temi complessi e di grande rilevanza civile. L’incontro si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria, ricorrenza che invita a ricordare le vittime della Shoah e a mantenere viva la consapevolezza storica per le generazioni presenti e future.

L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito, a conferma della volontà di rendere l’evento accessibile a tutta la comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Andorno Micca ai numeri 015.2478100 (centralino) oppure 015.2478101.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questa importante occasione di incontro e memoria.