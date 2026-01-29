Cavaglià celebra il Giorno della Memoria

L'amministrazione comunale di Cavaglià ha scelto di celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell'Olocausto, le leggi razziali e la persecuzione, con lo spettacolo teatrale "La Villa", che si terrà sabato 31 gennaio presso il Salone Polivalente di via san Giovanni Bosco alle 21.

Si tratta di una toccante produzione della Compagnia dei Salassi, scritta e diretta da Daniel Baruzzo, con protagoniste Agata Sarcì, Simona Tessarolo e Valeria Ubertino. L'opera teatrale è ambientata a Villa Schneider, uno dei luoghi dell'occupazione nazifascista a Biella e nei cui scantinati vennero imprigionati, torturati e uccisi numerosi partigiani e cittadini; contiene una prosa inedita di Stefano Mantovani Coppola. L'ingresso è libero.