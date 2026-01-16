Adolescenza e Nuove dipendenze: due incontri per genitori e comunità educante

Gennaio si apre con due appuntamenti importanti promossi dal Centro per le famiglie, pensati per accompagnare genitori, famiglie e comunità educante nelle sfide educative contemporanee, in particolare quelle legate al mondo digitale, alle dipendenze e alla relazione con gli adolescenti. Si terranno in Valle Elvo, a Occhieppo Inferiore e a Graglia, grazie alla collaborazione con le due Amministrazioni Comunali e con lo SBIR.

Ecco il programma :

"Comprendere e prevenire le nuove dipendenze"

Venerdi 23 gennaio ore 20:30 a Occhieppo Inferiore, Salone Polivalente (Via Caralli 7)

L’incontro è di carattere divulgativo ed è aperto a genitori, famiglie e a tutta la comunità educante: insegnanti, nonni, operatori e adulti di riferimento. La serata sarà un’occasione per esplorare le nuove frontiere delle dipendenze comportamentali; si rifletterà anche su come accompagnare ragazzi e ragazze verso un uso consapevole, sano e responsabile del mondo digitale. Verranno trattate anche le dipendenze dalle sostanze più diffuse tra gli adolescenti.

L’incontro sarà condotto dalle operatrici del Ser.d dell’ ASLBI, che guideranno il pubblico in un percorso di comprensione e prevenzione, con uno sguardo attento alle dinamiche attuali.

“Questa casa non è una chat...”

Venerdì 31 gennaio alle ore 10.15, a Graglia, Sala del Consiglio (Via Marconi 6)

Il titolo completo, “questa casa non è una chat. superare il senso di incomunicabilità tra adolescenti e adulti”, richiama in modo diretto una difficoltà sempre più diffusa all’interno delle famiglie. L’incontro sarà a cura della Psicologa e dell’ Educatrice del Centro per le Famiglie e si configurerà come un laboratorio esperienziale rivolto ai genitori e alla comunità educante: attraverso attività pratiche e momenti di condivisione, i partecipanti saranno accompagnati a riflettere sulle modalità comunicative e sulle distanze che spesso si creano tra adulti e adolescenti.

Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione tramite il link:

https://forms.gle/EsgS36k7fYnhuUZ27

Proseguono presso il Centro Famiglie in Via Caraccio 4, tutte le attività ordinarie dei servizi Patio e Geco: colloqui individuali di ascolto e sostegno per adulti, gruppi di conversazione tra genitori e interventi per genitori in separazione (mediazioni familiari, sostegno psicologico)