“La solidarietà è contagiosa”: cena-degustazione con FISAR a Biella per sostenere la Mensa Caritas FOTO

In occasione dei 20 anni di attività della Mensa di condivisione "Il pane quotidiano" di Biella l'associazione di promozione sociale FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori di Biella, ha proposto una cena-degustazione presso la Mensa cittadina di Caritas in via Novara, 4 a Biella in collaborazione con cinque Aziende Vitivinicole piemontesi: Donna Lia di Salussola (Bi), Cieck di San Giorgio Canavese (To), Tenute Sella di Lessona (Bi), Colombo di Bubbio (At), Borgo Maragliano di Loazzolo (At).



La data è mercoledì 4 fabbraio alle ore 20.00 e la Cena-Degustazione è aperta a tutti coloro che vogliono dare un aiuto a Caritas. Ai partecipanti verrà solo chiesta una offerta minima di €60 e tutto l'incasso sarà devoluto a Caritas. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi a sostegno di questa preziosa attività sociale che in questi ultimi anni ha visto purtroppo aumentare il numero dei suoi assistiti.

Con lo slogan "La solidarietà è contagiosa...lasciati contagiare!" Fisar Biella ha proposto al cuoco Valerio Angelino Catella di condividere l'iniziativa. Lui ha prontamente accettato, e immediatamente ha "contagiato" altri tre amici cuochi: Andrea Brenna della Foresteria di Banchette, Francesco D'Oria della Trattoria D'Oria di Candelo, Luca Fogato di Autentico di Biella. Ciascuno di loro preparerà e curerà un piatto tra quelli ideati per la serata. Una preparazione a otto mani! Ai quattro amici cuochi si è aggiunto anche il Pasticcere Fabio Maniscalco della pasticceria Maniscalco - Rainero di Valdilana.





L'evento però non sarebbe stato possibile senza la fornitura delle materie prime per la realizzazione dei piatti. Hanno dato la loro disponibilità, la Gastronomia Mosca, il supermercato CONAD di Candelo, Pasta Fresca Graziella, LAURETANA, Bugella Caffè, Panificio di Sandigliano, Flor up.

Hanno offerto la loro preziosa collaborazione anche, Maio Group-La Bettola per il supporto tecnico/logistico e IIS Gae Aulenti Biella - Istituto Alberghiero E. Zegna, per il servizio in sala.



Sarà presente alla serata Lorenzo Lacchia Presidente della Associazione "La Rete" che gestisce per Caritas la Mensa di Biella per illustrare le attività di solidarietà di cui si occupa.



Per partecipare è necessario prenotare a Teodorico Walter Caramel Segretario di Fisar Biella al 333.6337596.