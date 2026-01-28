Vigliano, una serata a teatro dedicata a Don Bosco

Sabato 31 gennaio, alle 20.30, al Teatro Erios, l'Associazione Il sogno di Giò Odv, con il patrocinio del comune di Vigliano Biellese, ha in programma un evento ispirato ai valori di Don Bosco, in cui canto, ballo, musica e recitazione saranno protagonisti della serata. Una giuria speciale assegnerà i premi per le migliori esibizioni.
In Breve
giovedì 29 gennaio
mercoledì 28 gennaio
martedì 27 gennaio
lunedì 26 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Fuga di Gas a Biella in via Belletti Bona
Non risultano feriti, e la situazione è ora sotto controllo