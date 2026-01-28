Vigliano, una serata a teatro dedicata a Don Bosco

Sabato 31 gennaio, alle 20.30, al Teatro Erios, l'Associazione Il sogno di Giò Odv, con il patrocinio del comune di Vigliano Biellese, ha in programma un evento ispirato ai valori di Don Bosco, in cui canto, ballo, musica e recitazione saranno protagonisti della serata. Una giuria speciale assegnerà i premi per le migliori esibizioni.